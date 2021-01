NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie der Deutschen Telekom mit einem Kursziel von 23 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Für die kommenden zwei Monate sieht Analyst Andrew Lee zwei wichtige Einflussfaktoren, die die branchenführende Renditesteigerung der Bonner unterstreichen und die Aktie nach oben treiben könnten. Er verwies dabei in einer am Montag vorliegenden Studie auf ein für Februar erwartetes Update zu den Synergien der Fusion von T-Mobile US und Sprint sowie auf geringere Investitionen als befürchtet ins deutsche Glasfasernetz./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2021 / 22:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.