HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 17,40 auf 18,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Telekomkonzern habe 2019 einen ordentlichen Schlussspurt hingelegt, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In das neue Jahr 2020 starte er mit einer gut gefüllten Kasse. Der vielversprechenden Fusion der Tochter T-Mobile US mit Sprint stehe nun kaum noch etwas im Wege /tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2020 / 15:18 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2020 / 15:24 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.