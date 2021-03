FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für das Papier der Deutschen Telekom von 19,50 auf 20,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Karsten Oblinger verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf das deutlich gestiegene Synergiepotenzial für die US-Tochter T-Mobile US aus dem Zusammenschluss mit Sprint./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2021 / 13:44 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2021 / 16:30 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.