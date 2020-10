ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Analyst Jakob Bluestone wies in einer am Freitag vorliegenden Studie darauf hin, dass sich die Bewertung ohne T-Mobile US inzwischen wieder ihren Tiefs aus dem März nähere. Investoren sorgten sich wohl um den Verschuldungsgrad./ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2020 / 03:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.