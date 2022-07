NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach einem bislang starken Börsenjahr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 24,60 Euro belassen. Die Kursgewinne dürften vor allem der Aussicht auf einen Verkauf des Geschäfts mit Sendemasten geschuldet sein, schrieb Analyst Stan Noel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dessen Bewertung räume dem Aktienkurs der Deutschen Telekom weitere vier bis fünf Prozent Aufwärtspotenzial ein./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2022 / 13:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2022 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.