LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Deutsche Telekom von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 19 auf 23 Euro angehoben. Analyst Simon Coles zeigt sich in einer am Montag vorliegenden Studie optimistischer für das Reseller-Geschäft Telekom Wholesale. Damit setzt er für den deutschen Markt insgesamt einen höheren Wert in seinem Modell an./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2021 / 18:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2021 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.