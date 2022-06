LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 23,50 Euro belassen. Analyst Simon Coles vermutet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, dass im Juli der Verkauf der Funkturmsparte angekündigt wird. Mit den Erlösen gebe es viele Optionen. Er schätzt, dass sie zum Ausbau des Anteils an T-Mobile US und zur Entschuldung genutzt werden./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2022 / 03:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2022 / 04:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.