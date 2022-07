NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach einem Medienbericht über eine kurz bevorstehende Entscheidung im Bieterrennen um die Funkturmsparte der Bonner auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28,50 Euro belassen. Der kolportierte Verkaufspreis von rund 20 Milliarden US-Dollar dürfte die Markterwartungen leicht übertreffen, werde aber nur zu einer begrenzten Entschuldung der Telekom führen, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wichtigster ereignisbedingter Kurstreiber der T-Aktie seien die von der Tochter T-Mobile US angestrebten Aktienrückkäufe in Höhe von bis zu 60 Milliarden Dollar in den Jahren 2023 bis 2025./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2022 / 00:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2022 / 01:00 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.