HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Deutsche Wohnen mit "Buy" und einem Kursziel von 47,40 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Immobilienunternehmen sei werthaltig mit positiven Kurstreibern, schrieb Analyst Simon Stippig in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor allem brächten fortgesetzte Aktienrückkäufe Potenzial mit sich, auch wenn der Mietendeckel am Berliner Immobilienmarkt für Unsicherheit sorge./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2020 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.