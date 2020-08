FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Deutsche Wohnen nach Zahlen zum zweiten Quartal von 43 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Immobilienkonzern habe ein gemischtes Bild gezeigt, schrieb Analyst Jan Lennertz in einer am Montag vorliegenden Studie. Insgesamt zeige sich das Unternehmen in der aktuellen Marktlage stabil, allerdings seien die Auswirkungen des Berliner Mietendeckels bereits deutlich zu spüren./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2020 / 07:30 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2020 / 10:00 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.