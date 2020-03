HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Deutsche Wohnen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 42 auf 36 Euro gesenkt. Am Berliner Immobilienmarkt deute es sich an, dass die Preise teilweise wegen des Mietendeckels unter Druck geraten, schrieb Analyst Julius Stinauer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht daher Risiken für die Neubewertung der Immobilien ab diesem Jahr. Die Aktie sei nun angemessen bewertet./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2020 / 08:12 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2020 / 08:13 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.