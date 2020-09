NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Deutsche Wohnen nach Halbjahreszahlen von 44 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Resultate belegten die nur begrenzten Risiken der Corona-Pandemie für die Geschäfte des Immobilioenkonzerns und den Fokus der Führung auf Qualität vor Quantität, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er habe seine Schätzungen an die weitgehend erwartungsgemäßen Zahlen angepasst./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2020 / 17:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2020 / 00:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.