NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Wohnen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Eine neue Variante des Corona-Virus sowie verlängerte Lockdowns gefährdeten die erwartete wirtschaftliche Erholung im Jahr 2021 und damit auch jene europäischer Immobilienkonzerne, schrieb Analyst Neil Green in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die begonnenen Impfungen ließen aber - sofern keine neuen Probleme auftreten - Raum für Optimismus in der zweiten Jahreshälfte./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2021 / 19:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2021 / 00:15 / GMT



