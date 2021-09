HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat Deutsche Wohnen von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel auf 53,80 Euro belassen. Der Analyst Simon Stippig sieht vor dem Hintergrund der wahrscheinlichen Übernahme durch Vonovia kein Kurspotenzial mehr. Die Anleger sollten sich nun nach Alternativen umschauen, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf den Volksentscheid in Berlin hält er eine wirkliche Enteignung der Immobilienkonzerne aktuell für unwahrscheinlich./ag/la



