HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Deutz nach Zahlen von 6,60 auf 6,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Corona-Pandemie sollte beim Motorenbauer am deutlichsten das zweite Quartal beeinflussen, wobei der Tiefpunkt des gesamten Jahres bei den Aufträgen womöglich im April gewesen sei, schrieb Analyst Frederik Bitter in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Kostenbelastungen sollten sich nach dem ersten Quartal aber schnell mildern./tav/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2020 / 08:08 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2020 / 08:15 / MESZ



