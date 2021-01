NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Diageo vor den am 28. Januar erwarteten Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr von 3550 auf 3600 Pence angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Analyst Andrea Pistacchi erwartet laut einer am Freitag vorliegenden Studie klare Anzeichen einer Geschäftsbelebung. Vor allem in Nordamerika rechne er mit einem "sehr soliden Wachstum" und klaren Besserungsanzeichen in den aufstrebenden Ländern, während das Europa-Geschäft weiter unter Druck geblieben sein dürfte. Unklar bleibe weiter, ob der Spirituosenhersteller seine Jahresziele wieder in Kraft setzen werde./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2021 / 12:45 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.