NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie des Spirituosenherstellers Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 4100 Pence belassen. Eine Untersuchung sozialer Medien zeige ein nur kurzfristig gestiegenes Interesse an der wichtigen Diageo-Wodkamarke Smirnoff nach der russischen Invasion in der Ukraine, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kunden und Verbraucher hätten aber wohl verstanden, dass Smirnoff keine russische Marke sei. Diageo sei für das schwierige Geschäftsumfeld gut positioniert./gl/eas



