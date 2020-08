ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Diageo nach einem Zukauf auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2750 Pence belassen. Einige Anleger könnten sich an der vergleichsweise teuren Übernahme der Premium-Gin-Marke Aviation American Gin stören, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Doch eine erfolgreiche Transaktion und hohe Margen könnten in vier Jahren für prozentual zweistellige Kapitalrenditen sorgen. Die Fähigkeit dazu habe Diageo bereits mit der Übernahme der Tequila-Marke Casamigos unter Beweis gestellt./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2020 / 19:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





