ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Diageo vor Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr von 3450 auf 3400 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Markterwartungen bezüglich der Geschäfte des Spirituosenherstellers in den Schwellenländern seien zu konservativ, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch insgesamt dürfte die Profitabilität nicht so stark gelitten haben wie vom Konsens befürchtet. Das niedrigere Kursziel reflektiere die jüngsten Bewegungen am Devisenmarkt./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2021 / 21:26 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2021 / 05:03 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.