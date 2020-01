NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Diageo von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 3200 auf 2800 Pence gesenkt. Bei dem Spirituosenhersteller könnten sich die Wachstumsaussichten verschlechtern, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem dürften 2020 die Gewinnrisiken steigen. Da sich die Entwicklung in wichtigen Märkten wohl verschlechtert habe, seien nun die Unternehmensziele für dieses Jahr in Gefahr./la/ag



