ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Dialog Semiconductor von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 38 auf 44 Euro angehoben. Nach der jüngsten Kurssteigerung sei die Bewertung ausgereizt, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Wandel des Halbleiterherstellers hin zu weniger Abhängigkeit von Apple und zu einem wettbewerbsfähigerem Portfolio dürfte zudem länger dauern als erwartet./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2020 / 18:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.