ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Dialog Semiconductor von 58,50 auf 54,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analyst Achal Sultania passte sein Bewertungsmodell für das Chipunternehmen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an die Übernahme von Adesto an. Er bleibt aber angesichts des Wachstumspotenzials sowie des Spielraums für Ausschüttungen und weitere Zukäufe optimistisch./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2020 / 15:34 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2020 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.