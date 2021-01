ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Dialog Semiconductor nach einer nochmals angehobenen Umsatzprognose durch den Chiphersteller von 56 auf 58 Euro hochgesetzt. Die Einstufung wurde auf "Outperform" belassen. Nach der neuen positiven Vorankündigung habe er seine Schätzungen für den Umsatz und das Ergebnis vor Steuern und Zinsen trotz der aktuell für den Konzern negativen Wechselkursveränderungen von 2020 bis 2022 nach oben hin überarbeitet, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dialog sei auf dem Weg, ab 2021 wieder zum Wachstum zurückzukehren./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2021 / 05:13 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.