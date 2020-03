LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat Dialog Semiconductor nach endgültigen Zahlen und Aussagen zum ersten Quartal und zum Gesamtjahr 2020 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Sowohl die bereinigte Bruttomarge in Höhe von 50,2 Prozent als auch die bereinigte Umsatzrendite von 24,0 Prozent im vierten Quartal hätten über dem Konsens gelegen, lobte Analyst Andrew Gardiner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wichtiger sei aber der Ausblick. Wegen des neuartigen Coronavirus lägen die Ziele des Chip-Entwicklers im ersten Quartal deutlich unter dem Konsens. Der Ausblick auf das Gesamtjahr entspreche weitgehend den Erwartungen./ck/bek



