LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Dialog Semiconductor von 48 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Chipentwickler habe in aller Stille konsequent seine langfristigen, gegen Ende 2018 bekannt gegebenen Pläne ausgeführt, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei verwies er insbesondere auf den für Smartphones wichtigen Bereich des intelligenten Batterie-Managements. Mit Blick auf die Ziele des Apple-Zulieferers für das Jahr 2022 sieht er weiteres Aufwärtspotenzial./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2020 / 20:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2020 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.