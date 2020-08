LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Dialog Semiconductor von 55 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Halbleiterunternehmen bleibe der favorisierte Wert in der europäischen Vergleichsbranche, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei zudem sehr günstig bewertet. Das Unternehmen habe im zweiten Quartal besser abgeschnitten als gedacht und auch im dritten Jahresviertel dürfte es besser laufen als zunächst erwartet./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2020 / 22:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2020 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.