MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Dic Asset auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Der angekündigte Verkauf gewerblicher Immobilien in Berlin und Düsseldorf habe unter anderem die Belebung des Immobilienmarktes aufgezeigt, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Preise seien sogar höher als die der letzten Portfoliobewertung des Immobilienunternehmens, was die geringen Risiken für den Bestand unterstreiche./mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2020 / 08:34 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.