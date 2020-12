MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Dic Asset auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Die Auflegung eines neuen offenen Spezialfonds unterstreiche die starke Anlegernachfrage, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insgesamt sieht der Experte eine anhaltend positive Nachrichtenlage./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2020 / 08:32 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CET



