HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Dic Asset von 15 auf 15,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit der Kurszielerhöhung reflektiere er einen neu aufgelegten Spezialfonds über 1,6 Milliarden Dollar durch den Immobilieninvestor, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Umfang an Akquisitionen in diesem Jahr dürfte höher ausfallen als zunächst gedacht./mf/tih



