FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Drägerwerk mit "Halten" und einem fairen Wert von 91,40 Euro je Aktie wieder in die Bewertung aufgenommen. Der Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieter profitiere bei zwei Produktgruppen stark von Covid-19: Atemschutzmasken und Beatmungsgeräte, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Andererseits dürfte die Rohstoff- und Chemieindustrie im Segment Sicherheitstechnik durch den Virusausbruch belastet werden. Kürten sieht derzeit bei Drägerwerk ein ausgewogenes Chance/Risiko-Profil./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2020 / 10:24 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2020 / 10:30 / MEZ





