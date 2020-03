HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Drägerwerk nach einem Großauftrag über 10 000 Beatmungsgeräte von 53 auf 61 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Hersteller von Medizin- und Sicherheitstechnik sei bereits an seiner Kapazitätsgrenze gewesen und dürfte nun bis Jahresende in drei Schichten arbeiten, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer am Montag vorliegenden Studie. Wegen dieses Auftrags habe er 200 Millionen Euro mehr an Umsatz für 2020 eingerechnet. Es gebe aber Risiken. Zudem dürfte es, sobald der Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie gewonnen sei, kräftige Überkapazitäten im Intensiv-Pflegebereich geben./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2020 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.