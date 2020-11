HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Drägerwerk nach Jahreszahlen auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. In der Corona-Krise habe die Gesundheitssparte von einer gesteigerten Nachfrage nach Beatmungsgeräten, Zubehör und Schutzausrüstung profitiert, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch wenn das neue Geschäftsjahr unter dem Niveau des vergangenen Jahres liegen soll, steuere das Unternehmen auf eine weiterhin höhere Profitabilität zu./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2020 / 14:17 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2020 / 14:34 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.