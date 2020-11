FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat Drägerwerk nach engdültigen Zahlen zum dritten Quartal von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und das Kursziel von 79 auf 64 Euro gesenkt. Die Auftragsdynamik bei dem Hersteller von Sicherheits- und Gesundheitstechnik verliere weiter an Dynamik, schrieb Analyst Tobias Gottschalt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit der Aussicht auf bald verfügbare Impfstoffe werde auch die Nachfrage nach Coronavirus-spezifischen Produkten verstärkt abnehmen. Für 2021 senkte er seine Schätzungen deutlich./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2020 / 10:50 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2020 / 11:20 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.