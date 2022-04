FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Drägerwerk von 47 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Hersteller von Medizin- und Sicherheitstechnik habe sehr schwache Vorabzahlen für das erste Quartal berichtet und sehe nun das untere Ende der Jahresprognose als wahrscheinlich an, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das gegenwärtig schwierige Marktumfeld rücke die "alten Profitabilitätsprobleme" des Unternehmens wieder in den Vordergrund, die durch die Covid-19-Sonderkonjunktur nur kaschiert worden seien./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2022 / 15:41 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2022 / 15:48 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.