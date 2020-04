HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Dürr von 27 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen eines erwarteten Booms in der Automatisierungstechnologie dürfte der Maschinen- und Anlagenbauer noch stärker aus der aktuellen Krise hervorgehen, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie sei im Zuge der Rezessionsängste immer noch recht niedrig bewertet. Die hervorragende Positionierung des Unternehmens und sich auszahlende Investitionen sind aus Sicht des Experten noch nicht ausreichend eingepreist./kro/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2020 / 08:16 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2020 / 08:16 / MESZ



