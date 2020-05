HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Dürr nach den jüngsten Kursverlusten von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel senkte Analyst Christian Cohrs zwar in einer am Freitag vorliegenden Studie wegen den Geschäftsbelastungen durch die Corona-Krise von 32 auf 23 Euro. Er hält den Kursrutsch bei den Papieren des Anlagenbauers für übertrieben und sieht nun wieder reichlich Luft nach oben. Die verhaltenen kurzfristigen Aussichten seien bereits mehr als eingepreist./mis/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2020 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



