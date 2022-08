MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Dürr anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 34 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Maschinen- und Anlagenbauer habe mit einem immer noch sehr dynamischen Auftragseingang und guten Fortschritten bei der Ankurbelung des Umsatzes überrascht, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Projekt-Pipeline sowie die Bilanz seien stark und die Preisgestaltung verbessere sich. Dürr könne hohe Barmittelzuflüsse erwirtschaften./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2022 / 12:03 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



