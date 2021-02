ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Dürr von 27,50 auf 36,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Stimmungsaufhellung im Autosektor und im Chinageschäft sei weiterhin der wichtigste Kurstreiber für das Papier des Anlagenbauers, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2021 / 15:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.