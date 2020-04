FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für DWS von 40,10 auf 26,30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Fondstochter der Deutschen Bank dürfte beim Vergleich der Ergebnisse des ersten Quartals davon profitieren, dass der Auftakt des Vorjahres besonders schwach gewesen sei, schrieb Analyst Jacques-Henri Gaulard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ag/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.