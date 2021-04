DWS Group GmbHCo buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DWS vor der Berichtssaison zum ersten Quartal von 42 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Werner passte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Bewertungsmodelle für die Aktien europäischer Vermögensverwalter an die aktuelle Marktsituation in dieser Branche an. Angesichts positiver Aussichten für die Zuflüsse gebe es in diesem Aktien-Universum derzeit keine Verkaufsempfehlung./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2021 / 22:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2021 / 22:56 / GMT



