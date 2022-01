NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die DWS-Aktie nach vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Analyst Tom Mills sprach in einer ersten Reaktion am Donnerstagabend von einem "bemerkenswert starken Zahlenwerk" der Fondsgesellschaft. Die Einnahmen aus den Performance- und Transaktionsgebühren seien dreimal höher als vom Konsens erwartet ausgefallen. Dagegen habe allerdings der Dividendenvorschlag von nur 2,00 Euro je Aktie für 2021 negativ überrascht./ck/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2022 / 21:49 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2022 / 21:49 / ET



