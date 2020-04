FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktie der Fondsgesellschaft DWS von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 26,30 auf 27,10 Euro angehoben. Gegen jeden Versuch, sein Votum nicht zu ändern, sei er nun zu der Kenntnis gelangt, dass der jüngste Kursanstieg zu schnell erfolgt sei und dem Potenzial für höhere Gewinnschätzungen nun größtenteils nicht mehr gerecht werde, schrieb Analyst Jacques-Henri Gaulard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





