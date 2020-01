ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für DWS nach Quartalszahlen von 34,50 auf 38,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Haley Tam hob in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für die Fondsgesellschaft an. Damit reflektiere sie gestiegene Erwartungen an die Nettozuflüsse und geringeren Druck von der Gebührenseite. Zyklischer Unterstützung stehe Gegenwind für die Branche entgegen./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2020 / 17:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2020 / 17:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.