NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DWS von 43 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Gurjit Kambo kürzte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie seine Gewinnschätzungen für den Sekor der Vermögensverwalter bis 2021 um bis zu 17 Prozent. Kurzfristig dürfte die Unsicherheit am Markt weiter belasten und die Unterstützung vonseiten der Bewertung begrenzen. DWS zählt er zu seinen bevorzugten Sektorwerten./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2020 / 21:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2020 / 00:15 / GMT



