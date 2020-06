NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DWS von 33,50 auf 37,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe seine Schätzungen für europäische Vermögensverwalter an das bisher gelaufene zweite Quartal angepasst, schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer am Montag vorliegenden Studie. Für 2020 und 2021 hob er seine Gewinnprognosen leicht an. Die DWS-Aktie bleibe einer der Favoriten. Die Papiere der Deutsche-Bank-Tochter dürften gestützt werden durch die zunehmende Ausrichtung auf passive und alternative Produkte sowie durch den Trend hin zu nachhaltigen ethischen Geldanlagen (ESG)./ck/ag



