NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat DWS mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 31 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Vermögensverwalter habe seit dem Börsengang im Jahr 2018 in finanzieller Hinsicht durchwachsen abgeschnitten, schrieb Analyst Mandeep Jagpal in einer am Montag vorliegenden Studie. Jagpal sieht zwar unter dem aktuellen Management insbesondere auf der Kostenseite Anzeichen einer Stabilisierung; allerdings ist er nicht davon überzeugt, dass die DWS wie angepeilt Nettomittelzuflüsse von durchschnittlich drei bis fünf Prozent pro Jahr erzielen kann./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2020 / 11:35 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2020 / 11:35 / ET



