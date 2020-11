NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Easyjet von 900 auf 950 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der britische Billigflieger sei gut positioniert für eine Erholung auf den innereuropäischen Kurzstrecken, schrieb Analystin Muneeba Kayani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach einem herausfordernden Winter dürfte die Nachfrage der Fluggäste im Sommer 2021 wieder anziehen./tih



