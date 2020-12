ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat das Kursziel für Easyjet im Zuge ihres Ausblicks für die europäische Luftfahrtbranche auf das Jahr 2021 von 1025 auf 1125 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zum Glück sei das Jahr 2020 fast vorbei, doch auch 2021 gebe es noch dunkle Wolken am Horizont, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Investoren seien vorsichtig gewesen und würden nun nach Gewinnchancen schauen, doch dabei sei selektives Vorgehen angeraten. Der Kurs der Easyjet-Aktie impliziere aktuell erst eine Rückkehr zu den Niveaus vor der Virus-Pandemie nach 2023, was zu konservativ sei, so Castle weiter./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2020 / 17:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2020 / 17:33 / GMT



