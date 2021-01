p



LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Easyjet von 1050 auf 1000 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. 2021 werde für die europäische Luftfahrtbranche hoffentlich ein Jahr der zwei unterschiedlichen Hälften, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Er senkte seine Jahresschätzungen, und geht dabei für das erste Quartal Lockdown-bedingt von einem beinahen Totalausfall aus. Dank der Corona-Impfkampagnen könnte der Luftreiseverkehr im zweiten Halbjahr wieder richtig anziehen, bestimmt werde dies aber insbresondere von Test- und Krankheitsdaten./ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.