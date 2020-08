NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Easyjet von 760 auf 660 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst David Perry verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf die wieder steigenden Risiken im europäischen Reiseverkehr. Der britische Billigflieger sei anfälliger als Ryanair und Wizz, wenn es eine zweite Corona-Infektionswelle gebe./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2020 / 17:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2020 / 17:15 / BST





